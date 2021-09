Reisen in die Niederlande : So lockert Venlo ab Samstag die Corona-Regeln

Nettetal/Venlo Die Niederlande und Venlo sind vom Kreis Viersen aus ein beliebtes und nahes Ausflugsziel. Dort werden jetzt die Corona-Regeln gelockert. Was Besucher wissen müssen.

Was ändert sich? Ab 25. September entfällt der Mindestabstand von 1,50 Metern, in Innenräumen der Gastronomie entfällt zudem die Masken-Pflicht. Es gilt aber die 3G-Regel: In Gaststätten und kulturellen Einrichtungen sowie bei Veranstaltungen müssen Gäste nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Was müssen Besucher von Venlo wissen? In der Venloer Innenstadt werden Besucher mit Plakaten und Postern über die neuen Regeln informiert. Der bisher geltende Mindestabstand von 1,50 Metern entfällt, auch die Mundschutzpflicht gilt dann nur noch für öffentliche Verkehrsmittel, im Venloer Bahnhofsgebäude allerdings ist die Schutzmaske nicht mehr notwendig. Außerdem dürfen Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen wieder wie gewohnt stattfinden.

Veranstaltung in Schermbeck : Bauernmarkt lockt viele Besucher an

Wann brauche ich einen 3G-Nchweis? Der Corona-Nachweis wird in Venlo notwendig, wenn man Orte besucht, an denen es ein höheres Besucheraufkommen geben kann. Etwa in der Gastronomie, Musikklubs und in Theatern und Kinos.