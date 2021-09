Engagement von Nettetalern : Schüler halfen Flutopfern in Ahrweiler

Human Plus brachte erneut Helfer nach Ahrweiler. Foto: Human plus

Nettetal Erneut sorgte die Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus dafür, dass den Flutopfern in Ahrweiler geholfen wurde. Berufsschüler packten dort mit an.

Die Stadt Nettetal und die Hilfsorganisation Human Plus haben nach der Unwetterkatastrophe beschlossen, die Flutopfer zu unterstützen. Nach bereits erfolgten ersten Hilfsmaßnahmen an der Ahr haben sich am vergangenen Freitag und Samstag 21 Jugendliche des Berufskollegs Kempen auf den Weg nach Ahrweiler gemacht. Die Berufsschüler und zwei Lehrkräfte hatten sich freiwillig für die zweitägige Hilfsmaßnahme gemeldet. Ihre Ausbildungsbetriebe stellten sie für die Dauer der Aktion frei. Anestis Ioannidis, Vorsitzender der Hilfsorganisation Human Plus aus Nettetal, freute sich über diese Unterstützung: „Die Betriebe waren von unserer Hilfsbereitschaft sehr angetan und waren bereit, uns zu unterstützen. Allen voran hat die Firma Warnke uns auch noch mit Lastwagen und Bagger ausgestattet. Dies ist in unseren Augen nicht selbstverständlich, war uns aber eine riesige Hilfe.“

Die Jugendlichen packten bei der Hilfsmaßnahme bis in die frühen Morgenstunden tatkräftig mit an: Sie halfen unter anderem dabei, eine benötigte Wasserleitung zu installieren, die Stromversorgung sicherzustellen und brachten Blechdächer in einem Containerdorf an. busch-

