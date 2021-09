Corona-Pandemie : Zahl der Infizierten im Kreis Viersen geht weiter zurück

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist auch am Mittwoch erneut zurückgegangen, sank von 227 auf 218 Einwohner. 192 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Insgesamt 24 Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt, neun der Infizierten waren jünger als 20 Jahre. Vier Neuinfektionen wurden in der Realschule an der Josefskirche in Viersen festgestellt, vier an der Realschule Nettetal und eine an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst.