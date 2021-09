Literatur in Nettetal : Drei Männer – eine Geschichte

Nettetal Es war ein ungewöhnlicher Literatur-Abend, den Axel Dammer, Fabian Matussek und Bastian Rütten in der Alten Kirche in Nettetal-Lobberich geboten haben.

Sie nennen sich die „Spielkameraden“. Und spielerisch leicht wirkt auch, was die drei erwachsenen Männer tun: singen, Klavier spielen, Bücher lesen, sich über den Applaus und den Abend wie kleine Jungs freuen. Axel Dammer, Fabian Matussek und Bastian Rütten sind die Spielkameraden. Ein Anwalt, ein Buchhändler, ein Theologe – was sie verbindet, ist die Liebe zur Literatur und die Freude, die Worte gut, eindringlich und auf intelligente Weise in der Alten Kirche in Lobberich an den Mann und die Frau zu bringen.