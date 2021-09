Unfall auf der A 61 bei Nettetal : 25-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Nettetal Bei einem Unfall auf der A 61 bei Nettetal-Lobberich im Kreis Viersen ist ein 25-jähriger Motorradfahrer gestorben. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 61 bei Nettetal-Lobberich (Kreis Viersen) ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte den 25-Jährigen an der Anschlussstelle Nettetal beim Abbiegen auf die Autobahn übersehen und mit seinem Wagen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision am Mittwochabend wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Der 53-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.