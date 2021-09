A61 in Nettetal : Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Während der Unfallaufnahme am Mittwochabend war die B509 an der Unfallstelle gesperrt. Foto: Günter Jungmann

Nettetal Ein Autofahrer hatte den 25-jährigen Viersener in Nettetal beim Abbiegen auf die A61 übersehen. Noch am Unfallort erlag der junge Mann seinen Verletzungen.

An der Anschlussstelle der Autobahn 61 in Nettetal-Lobberich ist am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ein junger Motorradfahrer aus Viersen-Süchteln von einem Auto erfasst worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, erlag der 25-Jährige trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 53-jährige Autofahrer aus Mönchengladbach wurde bei dem Unfall leicht verletzt.