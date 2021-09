Aktion von fünf Jugendzentren : Jugendlichen schmecken Omas Gerichte

Adriana Rodrigues vom Jugendtreff Second Home zeigt die neue Rezeptsammlung. Diese gehört zur Kochtüte, die am Freitag verteilt wird. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Grenzland In fünf Jugendzentren konnten die Besucher Rezepte von Großeltern oder Eltern mitbringen. Davon wurden fünf Favoriten für die Broschüre „So schmeckt der Niederrhein“ ausgewählt. So wird die Lust am Kochen geweckt.