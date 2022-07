Ausfahrt Kaldenkirchen gesperrt : Lkw-Fahrer nach Unfall auf A 61 bei Nettetal schwer verletzt

Ein Lkw stürzte in der Ausfahrt Kaldenkirchen auf die Seite. Foto: Günter Jungmann

Nettetal Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt und im Führerhaus eingeklemmt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Ausfahrt Kaldenkirchen ist noch gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in der Ausfahrt Kaldenkirchen der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo schwer verletzt worden.