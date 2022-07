Polizei sucht nun Zeugen : Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Repelen Der 86-Jährige stieg von seinem Rad ab und überquerte die Rheinberger Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Senior erlag später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ein Pedelec-Fahrer aus Moers ist am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 86-Jährige gegen 14.50 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem Radweg an der Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg. In Höhe der Einmündung zur Frietstraße stieg er vom Pedelec und schob dieses über die Fahrbahn in Richtung Frietstraße. Dabei achtete er laut Polizei jedoch nicht auf den Verkehr.