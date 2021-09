Engagement in Brüggen : Marlene Schumachers ist neue Vorsitzende des Vereins „Jedermannhilfe“

Engagement in Brüggen

Marlene Schumachers, neue Vorsitzende des Vereins Jedermannhilfe. Foto: off

ist die neue erste Vorsitzende des Brüggener Vereins „JedermannHilfe“. Sie folgt auf Eckard Heinen, der nach vier Jahren mit großem Engagement an der Spitze des Vereins ausgeschieden ist. Für die 70-jährige Bornerin ist das eine neue Herausforderung. Auch wenn sie bereits seit vielen Jahren für diesen Verein ehrenamtlich in vielen Bereichen tätig war. Außerdem engagiert Schumachers sich im DRK-Altenheim in Brüggen-Bracht.