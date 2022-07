Unfall in Viersen : Auto kollidiert mit Krankenfahrstuhl

Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag auf einem Parkplatz in Viersen-Dülken. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Nach einem Unfall am Samstag um 15.10 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz am Westgraben in Viersen-Dülken ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt, war ein silberfarbener Mercedes rückwärts aus einer Parklücke gefahren und mit dem Krankenfahrstuhl einer 61-jährigen Viersenerin kollidiert, die gerade an der Reihe geparkter Autos vorbei fuhr.

Der Autofahrer habe nicht ordnungsgemäß geschaut. Laut Polizei entfernte er sich unerlaubterweise von der Unfallstelle, im Mercedes sollen sich fünf Personen befunden haben.

Hinweise Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(naf)