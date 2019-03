Diskussionen in Moers und Neukirchen-Vluyn: Streit um Stichwahl erreicht Grafschaft

Diskussionen in Moers und Neukirchen-Vluyn

Grafschaft Die NRW-Landesregierung will die Stichwahl für Bürgermeister und Landräte abschaffen. In Neukirchen-Vluyn soll der Rat der Stadt dem Beispiel anderer Kommunen folgen und eine Resolution gegen die Pläne des Landes beschließen. Die SPD hat dies beantragt.

Rund 17 Monate vor der nächsten Kommunalwahl in NRW schwappt die Diskussion um die Abschaffung der Stichwahl für Bürgermeister und Landräte in die Kommunen über. In Neukirchen-Vluyn soll der Rat der Stadt dem Beispiel anderer Kommunen folgen und eine Resolution gegen die Pläne der NRW-Landesregierung beschließen.