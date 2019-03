Unfall in Moers: Vier Menschen bei Zusammenstoß von zwei Autos verletzt

Moers Am Donnerstag hat sich in Moers ein Unfall ereignet. Beim Zusammenstoß von zwei Autos wurden vier Menschen verletzt, darunter ein achtjähriger Junge.

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Repelener Straße/ Dr.-Berns-Straße in Moers. Eine 26-jährige Frau aus Kempen fuhr im Auto auf der Dr.-Berns-Straße in Richtung Repelener Straße. Sie wollte nach links in die Repelener Straße abbiegen, missachtete jedoch die Vorfahrt einer 43-Jährigen aus Moers.