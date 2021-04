Problem für die Ampel in Mönchengladbach : Schwierige Mehrheitsbildung in der Bezirksvertretung Ost

Mönchengladbach Nach dem Austritt Mona Araneas aus der Grünen-Fraktion ist die Ampel-Kooperation auf Unterstützung von zwei weiteren Bezirksvertretern angewiesen, um eine Mehrheit zu bilden. Wie kompliziert das wird, zeigte schon die Wahl Imke Schuberts zur Vize-Bezirksvorsteherin.

Der Stadtbezirk Ost hat eine neue zweite Bezirksvorsteherin. Imke Schubert (Grüne) wurde am Dienstag mit Mehrheit im zweiten Wahlgang in das Amt gewählt. Sie ist damit nach Ralf Kremer (CDU) zweite Stellvertreterin von Bezirksvorsteher Volker Küppers (SPD). Schubert ist in diesem Amt Nachfolgerin der aus der Fraktion und später auch aus der Partei ausgetretenen Mona Aranea, die im Zuge ihrer Auftritte bei Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in der Region von dem Amt zurückgetreten war. Die Grünen hatten darauf gedrängt, dass Aranea auch ihr über die grüne Liste errungenes Mandat abgeben solle. Das lehnte Aranea allerdings ab: Am Dienstag nahm sie, wie sie es auch zuvor angekündigt hatte, an der Sitzung im Rathaus Rheydt als fraktionsloses Mitglied teil.