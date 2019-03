„Schlossgespräche“ in Moers: „Die Menschen wollen sehen, wofür die SPD steht“

„Schlossgespräche“ in Moers

Moers Der SPD-Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, nahm bei den „Schlossgesprächen“ im Peschkenhaus zu politischen Fragen Stellung.

Zur Begrüßung hielt sich Ibrahim Yetim nicht mit langen Statements auf: „Das macht Thomas Kutschaty eine Stunde lang im Landtag“, frotzelte der SPD-Landtagsabgeordnete in Richtung „seines“ Fraktionsvorsitzenden, ehe er Moderator Matthias Alfringhaus das Wort übergab. Kutschaty war der Einladung der Moerser SPD-Fraktion zu den „Schlossgesprächen“ gefolgt, die nicht im Schloss, sondern im Dachgeschoss des Peschkenhauses stattfanden.

Der Zustand der SPD und diverse Lokal-und Sozialthemen dominierten die Debatte, wobei Kutschaty auch Themen wie Abschaffung von Straßenbaubeiträgen, Notwendigkeit einer landeseigenes Wohnungsbaugesellschaft und Einführung eines Altschuldenfonds für klamme Kommunen streifte. Einen aktuellen Schlenker gab es in Richtung Brexit, den Kutschaty als „schlechtes Signal“ wertete. „Ich hätte lieber, sie bleiben in der EU.“ Die ersten Auswirkungen seien jetzt schon spürbar. Eine Prognose wollte er nicht wagen. „Sie werden versuchen, eine Verschiebung hinzubekommen.“

Person Thomas Kutschaty, 50 Jahre alt, trat vor 32 Jahren in die SPD ein. Im Jahr 2005 wurde der gebürtige Essener erstmals in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählt.

Die Niederlage der SPD bei der Landtagswahl 2017 sei „nicht geplant“, das Ergebnis aufgrund des knappen Nichteinzugs der Linken knapp gewesen, so Kutschaty. „Sie haben acht Prozent verloren“ , hakte Moderator Alfringhaus nach. Kutschaty hielt dagegen, sprach von einer „generellen Vertrauenskrise in der Politik – auch bei der CDU.“ Man habe sich im letzten Jahr zunächst mit neuem Partei-und Fraktionsvorsitz personell neu aufgestellt. Kutschaty sprach von einem „vernünftigen Umgangsklima“ mit seinem Vorgänger Norbert Römer. Jetzt gehe es um die Inhalte und darum, „Glaubwürdigkeit und Vertrauen wieder bei den Wählern aufzubauen.“ Defizite machte er im Bereich Bildung aus. „Wir haben das Thema in der Regierung zu sehr der grünen Schulministerin überlassen.“