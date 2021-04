CDU im Kreis zur Kanzlerkandidatur : Große Erleichterung über Ende der Kanzlerkandidatur-Debatte

Update Kreis Viersen CDU-Politiker aus dem Kreis Viersen äußern sich zufrieden über das klare Votum der Union in Deutschland, Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ins Rennen zu schicken.

„Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ausgang“, sagte Uwe Schummer, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Viersen. Armin Laschet habe die Fähigkeit zu integrieren, zusammenzuführen. Schummer habe schon am vergangenen Dienstag in der Arbeitsgruppe Soziales bemerkt, dass die CSU-Abgeordneten das Votum akzeptiert haben. Er sei sicher, dass der NRW-Ministerpräsident gestärkt aus der Debatte um die Kanzlerkandidatur herausgehen kann. „Er hat gezeigt, dass er sich durchsetzen kann. Selbst bei heftigem Gegenwind blieb er standhaft“, analysierte Schummer. Eine Bundestagswahl werde außerdem nicht durch Umfragen fünf Monate vor der Wahl entschieden, sondern möglicherweise erst drei Wochen vor der Wahl. Zudem sei die Union keine Laschet-Partei oder Söder-Partei, sondern man gehe geschlossen in den Wahlkampf – in der Überzeugung, die besseren Argumente zu haben. Und, das fügte Schummer noch hinzu: „Es wäre fatal für NRW gewesen, wenn sich Laschet nicht hätte durchsetzen können.“ Mit den Wählern in NRW könnten durchaus Wahlen gewonnen werden.