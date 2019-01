Landwirtschaft in Moers: Ortsbauern bedanken sich bei Heide Stiers

MOERS Die Rheinkamperin war 16 Jahre lang Vorsitzende der Landfrauen. Sie wirkte als „große Organisatorin im Verborgenen“.

Diese Organisation ließ die gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau sowie gelernte Landwirtin reibungslos ablaufen, beispielsweise 2011 bei der Tour de Flur. Bei dieser Aktion des Kreises Wesel, die jedes Jahr in eine andere Stadt oder Gemeinde wandert, öffneten damals die Bauernhöfe in Repelen ihre Pforten. „Ohne die anderen Frauen im Vorstand hätte es nicht geklappt“, erzählte die 66-Jährige, die in Rheinkamp-Bauernschaft lebt, nahe der Gärtnerei Drijver an der Rheinberger Straße im äußersten Norden der Grafenstadt.