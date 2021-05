Knapper Ratsbeschluss : Xanten kauft nun doch keine Anteile an der Grafschaft Moers

Der Grafschaft Moers gehören mehr als 2100 Wohnungen am Niederrhein, davon sind viele in Xanten (Symbolbild). Foto: Randolf Vastmans

Xanten Drei Jahre lang wollte die Stadt Xanten ihren Anteil an der Wohnungsgesellschaft Grafschaft Moers erhöhen. Aber dazu kam es nicht, obwohl das Geld im Haushalt eingeplant war – und jetzt hat der Rat entschieden, dass die Anteile doch nicht gekauft werden sollen.

Gegen die Stimmen von CDU und Bürgermeister Thomas Görtz hat Xantens Rat am Donnerstagabend entschieden, dass die Stadt nun doch keine weiteren Anteile an der kommunalen Wohnungsgesellschaft Grafschaft Moers kauft. Die Entscheidung fiel mit 20 zu 19 Stimmen denkbar knapp aus. Damit bleibt Xanten mit 2,74 Prozent an der Grafschaft Moers beteiligt und wird in diesem Jahr 750.000 Euro weniger an Krediten für Investitionen aufnehmen.