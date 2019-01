„Vielfalt fördern“ in Moers: Hermann-Runge-Schule fördert die Vielfalt

„Vielfalt fördern“ in Moers

Drei Schüler der Hermann-Runge Gesamtschule in Moers durften dabei helfen, die neue Auszeichnung im Eingangsbereich der Schule anzubringen. Foto: Anne Harnischmacher

Moers Lehrer der Gesamtschule haben ein Programm des Landes und der Bertelsmann-Stiftung absolviert.

Nach einer zweijährigen Fortbildung erhält die Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers (HRG) die Auszeichnung „Vielfalt fördern“. Bei dem Weiterbildungsprogramm des Schulministeriums NRW und der Bertelsmann Stiftung lernen Lehrerinnen und Lehrer wie sie gezielt mit der Vielfalt im Klassenzimmer umgehen. „Ich freue mich, dass wir so ein wertvolles Projekt an der Schule haben“, sagte Schulleiterin Gerhild Brinkmann.