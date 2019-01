Bürgermonitor in Moers: Beleidigende Plakate wegen Ärger über Hundedreck im Wohngebiet

Moers Hundebesitzer Peter Bongertz entdeckt beim Spaziergang aggressive Nachricht, vermeintlich wegen Wut über Hundekot.

Zum täglichen Gang eines Hundebesitzers gehört der Spaziergang mit dem Hund – und auch das große Geschäft, das der Vierbeiner dabei hinterlässt. Mit einem Kotbeutel oder einer Schaufel sind die Hinterlassenschaften schnell beseitigt. Aber nicht jeder Hundehalter führt so etwas mit sich, oder vergisst es einmal. Für denjenigen, der anschließend auf dem Gehweg in den Dreck tritt, ist das sehr ärgerlich.

Das versteht Peter Bongertz aus Moers, der täglich mit seinem Hund in seinem Wohnviertel spazieren geht und deshalb immer Beutel zu Beseitigung mit sich führt. Am Dienstagmorgen entdeckt er allerdings eine Botschaft, die für ihn zu weit geht. In der Nähe eines Kinderspielplatzes in der Schlehenstraße waren zwei laminierte Schilder an Bäumen angebracht.