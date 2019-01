Nordwestbahn streicht erneut Züge: Ausfall der RB 31 – diese Rechte haben Bahnkunden

Rheinberg Die Nordwestbahn streicht am Mittwoch mehrere Verbindungen zwischen Xanten, Moers und Duisburg. Das kündigte das Unternehmen an. Welche Rechte haben Kunden?

Was beachtet werden muss, ist in einem Faltblatt erklärt. Das sollten sich gerade die Fahrgäste der RB 31 gut durchlesen, um zu klären, ob die verbraucherfreundlichen Vorschriften in ihrem Fall passen. Kernaussage: „Mit der Mobilitätsgarantie NRW kommen Sie garantiert ans Ziel. Denn bei Abfahrtsverspätungen ab 20 Minuten können Sie für Ihre Fahrt einen Fernverkehrszug (IC/EC oder ICE) nutzen oder ein Taxi zum Ziel nehmen.“ Weiter geht es mit wichtigen Details: „Die Voraussetzungen für eine Kostenerstattung sind: Das von Ihnen gewünschte Nahverkehrsmittel fährt 20 Minuten oder später an der Abfahrtshaltestelle ab als im Fahrplan angegeben oder fällt aus – dann werden tagsüber (5 bis 20 Uhr) bis zu 25 Euro pro Person und abends (20 bis 5 Uhr) bis zu 50 Euro pro Person erstattet.“

Anders sieht es im Fall B aus: „Nina K. möchte von Soest nach Münster reisen. Ihre Regionalbahn fährt pünktlich los, kommt jedoch aufgrund von Bauarbeiten an der Strecke 10 Minuten später am Umsteigebahnhof in Hamm an, sodass sie den geplanten Anschlusszug nach Münster verpasst. Sie hat keine Erstattungsansprüche und muss auf den nächsten Nahverkehrszug warten.“ Wer auf Nummer sicher gehen und prüfen will, ob und wie ihm die Mobilitätsgarantie NRW helfen kann, bekommt in der Broschüre, telefonisch (01806 504030) und auch im Internet (www.mobigarantie-nrw.de) Informationen beispielsweise zu Ausnahmen (Streik, Unwetter, Naturgewalten, Bombendrohungen, verpasste Anschlüsse wegen unterwegs „eingesammelter“ Verspätungen). Oft genug wird allerdings auch eine so verbraucherfreundliche Regelung wie die Mobilitätsgarantie vom Nahverkehrs-Alltag ausgebremst. Da droht beispielsweise die Anzeige am Rheinberger Bahnhof für die Fahrt Richtung Duisburg anfangs „wenige Minuten“ Verzögerung an. Daraus werden dann 10, 20 oder gar 25 Minuten. Wer mag nun entscheiden, wann es Zeit zum Bestellen eines Taxis ist, für das der Bahnbetreiber sein Portemonnaie öffnen müsste.