Naturschutz in Moers: Initiative für ein Moers ohne Glyphosat

Moers Netzwerk-Gruppe lädt zur Gründungsversammlung ein. Stadt spricht mit Landwirten über Glyphosatverzicht auf gepachteten Flächen.

Derzeit ist die Stadt in Kontakt mit Landwirten, an die sie insgesamt 75,5 Hektar Ackerflächen verpachtet hat – 15.000 Euro beträgt der Pachtzins zusammengerechnet. Es gibt den politischen Auftrag, städtische Flächen pestizidfrei zu halten. Es habe „konstruktive Gespräche“ mit Vertretern der Ortsbauernschaften und der Landwirtschaftskammer gegeben, sagt Oppermann. Tenor: Der Einsatz von Glyphosat sei nicht gesetzeswidrig, die Landwirte könnten gleichwohl auf Ersatzmittel zugreifen. „Die Ersatzmittel sind allerdings drei bis fünfmal so teuer wie Glyphosat“, sagt Oppermann. Die Stadt müsste den Landwirten den finanziellen Verlust ersetzen – also den Pachtzins mindern. „Wir müssten dann die bestehenden 34 Verträge kündigen und neu verhandeln.“ Ob es dazu kommt, müsse die Politik entscheiden.