Theater in Moers: Disney trifft auf Marx’ Kapital

Moers Die freie Theatergruppe KGI gastiert mit ihrem selbst entwickelten Stück „Ourstory“ im Schlosstheater Moers. Es ist für Kinder ab zwölf geeignet.

Am Ende müssen Elsa und Co. feststellen, dass ihr Marktwert darüber entscheidet, welche Rolle sie spielen dürfen. KGI gastiert mit seiner turbulenten Inszenierung für Kinder ab zwölf Jahren am Samstag, 19. Januar, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 20. Januar, 18 Uhr, im Moerser Schloss. Es ist eine Koproduktion von KGI (Büro für nicht übertragbare Angelegenheiten), Ringlokschuppen Ruhr und HAU Hebbel am Ufer. Die Theatergruppe KGI besteht seit 2012 und hat sich darauf spezialisiert, mit Laien-Ensembles zusammenzuarbeiten. Kennengelernt haben sich Maria Vogt und ihre Mitstreiter in Würzburg.

Dort haben sie schnell festgestellt, dass sie eine ähnliche Vorstellung vom politischen Theater-Machen haben. Mit dem selbst entwickelten Stück „Ourstory“ haben sie inzwischen sechs Produktionen auf die Theaterbühne gebracht. „Das Konzept für ,Ourstory“ entstand, als wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wann man sein Leben als frei oder unfrei erlebt und wie man sich davon emanzipiert“, erläuterten Maria Vogt und Dominik Meder am Mittwoch in einen Pressegespräch. Und so landeten sie schließlich bei den so typisch eindimensionalen Disney-Figuren. Was wäre, wenn diese sich ihren Weg selbst erfinden könnten? Diese Frage faszinierte die jungen Theatermacher. In der Inszenierung begegnen Elsa, Peter Pan und C-3PO ihren Schöpfern, Autoren, Zeichnern, Regisseuren sowie Produzenten und schließlich auch dem Publikum, das ihren Marktwert bestimmt. Denn „Ourstory“ ist nicht nur ein turbulente Abenteuergeschichte. Die Geschichte hat einen politischen Überbau: In Anlehnung an Bini Adamczaks „Communism for kids“ bringt KGI Marx’ Kapital als Kinderstück auf die Bühne. „Letztendlich ist der Erkenntnisprozess zugleich eine Kapitalanalyse“, erklärte Maria Vogt das Konzept des Stücks. „Um seiner Existenz zu begegnen, muss man sie als Ware begreifen.“ Das Stück wurde mit den Mitspielern, zum Teil Laien-Schauspielern, entwickelt und geschrieben. Die Videotechnik spielt in der Inszenierung eine wichtige Rolle. „Wir versuchen, live einen Disney-Film zu erstellen“, erläutert KGI am Mittwoch.