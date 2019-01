RB 31 Xanten-Moers-Duisburg : Nordwestbahn kündigt weitere Zugausfälle an und richtet Ersatzverkehr ein

Ein Zug der Nordwestbahn in Xanten (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Regionalbahn 31 fällt am Donnerstag sieben Mal aus. Stattdessen fährt dann auf der Strecke Xanten-Moers-Duisburg ein Bus. Das kündigte die Nordwestbahn am Mittwoch an.

Die Nordwestbahn hat weitere Zugausfälle auf der Strecke Xanten-Moers-Duisburg angekündigt. Wie das Unternehmen am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte, fällt die Regionalbahn (RB) 31 am Donnerstag „aus betrieblichen Gründen“ sieben Mal aus. Betroffen sind folgende Verbindungen:

NWB 75089 um 06:21 Uhr von Xanten nach Moers.

NWB 75136 um 07:43 Uhr von Duisburg Hbf nach Moers.

NWB 75133 um 08:57 Uhr von Moers nach Duisburg Hbf.

NWB 75140 um 09:43 Uhr von Duisburg Hbf nach Moers.

NWB 75137 um 10:57 Uhr von Moers nach Duisburg Hbf.

NWB 75144 um 11:43 Uhr von Duisburg Hbf nach Moers.

NWB 75145 um 14:57 Uhr von Moers nach Duisburg Hbf.

Die Nordwestbahn richte für die ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, teilte das Unternehmen weiter mit. Allerdings brauche der Bus für die Strecke mehr Zeit. Kunden müssten deshalb damit rechnen, dass sie ihr Ziel etwas später erreichten. Die Abfahrtstellen der Ersatzbusse seien auf den Umgebungsplänen der Bahnhöfe eingezeichnet. Das Unternehmen bat die Kunden, „die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“.

In den vergangenen Wochen sind zahlreiche Züge auf der Strecke ausgefallen, allein am Mittwoch elf. Das Unternehmen hatte vor dem Jahreswechsel mitgeteilt, dass viele Lokführer krank seien. Zum Jahresanfang äußerte sich eine Sprecherin zuversichtlich, dass sich die Situation bald entspannen werde.

(wer)