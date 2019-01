Die Rentnerin ist mit ihrem VW Golf unterwegs: 72-jährige Moerserin vermisst

Moers Die Polizei sucht eine seit drei Tagen vermisste Frau.

Die Kriminalpolizei sucht Hinweise zum Aufenthalt einer Frau. Gesucht wird die 72-jährige Bärbel Elisabeth Frieda Kallweit, die seit Montag, 7.Januar, 15 Uhr, von einer Wohnung in Moers-Kapellen spurlos verschwunden ist. Die Frau ist mit einem grauen Auto VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen WES-BK 188 unterwegs. Kallweit ist sehr naturverbunden und hält sich gerne an und in Waldgebieten auf. Beschreibung der Vermissten: etwa 164 cm groß, schlanke Figur, kurze, mittellange Haare. Kallweit trägt eine Brille.