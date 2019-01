Bildung in Moers : Neues VHS-Programm widmet sich der permanenten Veränderung

VHS-Leiterin Beate Schieren-Ohl Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers/Kamp-Lintfort Im Frühjahr bietet die Volkshochschule rund 720 Veranstaltungen an. Das Semester beginnt am 18. Februar. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die VHS startet unter dem Motto „Veränderung“ ins neue Semester. 16 Angebote widmen sich speziell dem Thema. Außerdem finden erste Veranstaltungen im Alten Landratsamt statt. „Veränderungen sind allgegenwärtig“, sagt Vhs-Leiterin Beate Schieren-Ohl. „Wir nähern uns dem Thema auf verschiedene Weisen. Historisch, politisch, philosophisch aber auch technisch. Für jeden ist etwas dabei.“

Für Politikinteressierte

Am 15. Februar hält Statistiker Prof. Dr. Gerd Bosbach in den Räumen der VHS den Vortrag „Demografische Veränderung in Deutschland“. Neben Fakten und politische Folgen geht es auch um die Frage, wie es um eine Rentenkürzung aufgrund des demografischen Wandels bestellt ist.

Für Naturverbundene

„Shinrin Yoku“ bedeutet in etwa soviel wie „ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen“ und ist eine sehr alte japanische Tradition. Referentin Sabine Schmidt nimmt sie am 23. März mit zum „Waldbaden“. Außerdem eröffnet am 2. April die Fotoausstellung „Veränderungen in der Natur“.

Für Geschichtsfreunde

Kamp-Lintfort lädt für den 13. März zum Kabarett „Die Jahrhundert-Revue“. Das Programm dreht sich um 100 Jahre Frauenwahlrecht. Einen Vortrag zum gleichen Thema mit Bildern und Filmausschnitten gibt es am 27. März in der Barbara-Buchandlung in Moers.

Neues im Alten Landratsamt

Ab Februar finden wieder einige Angebote im Alten Landratsamt statt. Mit dem Film „Ethics of Love“ wird hier die Semestereröffnung gefeiert. Im Sommer folgt der komplette Umzug vom Moerser Feld. In Kooperation mit dem Grafschafter Museum wird es zum Beispiel am 22. Februar einen Escape-Room für Kinder, am 9. März für Erwachsene geben. „Dabei wird aber niemand eingeschlossen. In den Räumen werden Verstecke sein, die man durch das Lösen der Rätsel entdecken kann — gleichzeitig lernt man Etwas über die Historie des Hauses“, erklärt die Vhs-Leiterin.

Traditionell gibt es im Frühjahr wieder ein Wohnzimmergespräch mit Bürgermeister Fleischhauer. Unter dem Titel „Sollten wir unser Zusammenleben verändern?“ laden er und der Integrationsrat zum Austausch über das Zusammenleben zwischen Deutschen und Türken am 7. März in die Moerser Vhs ein.

Das Programm gibt es unter www.vhs-moers.de oder als Heft. Durch eine Spendenaktion können neun Kurse für Kinder und Jugendliche dieses Semester kostenlos angeboten werden. Anmeldungen sind ab sofort möglich in der Geschäftsstelle Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, oder unter Telefon 02841 201565 oder online.

(ahar)