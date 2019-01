Schwerer Unfall : Lastwagen kommt von Straße ab und zwischen zwei Bäumen zum Stehen

Der Lastwagen kam zwischen zwei Bäumen zum Stehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Ein Lastwagen fuhr mit hohem Tempo in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Rund um die Unfallstelle wurde die Straße einseitig gesperrt.

Großes Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer, der am Mittwochmittag auf der Rheinberger Straße (B510) in Kamp-Lintfort mit seinem Fahrzeug verunglückt ist. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der Mann gegen 14 Uhr in Fahrtrichtung Rheinberg unterwegs, als er etwa in Höhe des Soldatenfriedhofs aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit hohem Tempo in den Grünstreifen rutschte.

Der Lastwagen kam zwischen zwei Bäumen zum Stehen. Der Fahrer sei zwar vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, vermutlich aber unverletzt, so eine Sprecherin der Kreis-Polizei in Wesel. Die Bergung des schwer beschädigten Lastwagens werde mehrere Stunden in Anspruch nehmen, heißt es.

In der Nähe der Unfallstelle wird die B 510 dafür voraussichtlich einseitig gesperrt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

(juha)