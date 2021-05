Bundesweiter Aktionstag : Gegen Anonymität und Isolation: Moers feiert die Nachbarschaft

Moers Blumensamen verteilen, gemeinsam spielen, draußen auf Abstand zusammenkommen: Am „Tag der Nachbarn“ starten die Moerser viele kleine Aktionen.

„Die Begegnungs- und Beratungsstätten haben sich schöne Aktionen einfallen lassen“, kündigt Barbara Folkerts vom Sci Moers an. Der Sci koordiniert seit 2018 die Aktivitäten zum Tag der Nachbarn. Das Begegnungszentrum in Kapellen lädt beispielsweise zu einem Nachbarschaftsplausch an der Mauer des Zentrums mit einem „Mauerblümchen“ als Geschenk. Außerdem begeben sich im Moerser Schlosspark Nachbarn jeweils zu zweit auf eine Schnitzeljagd. Am Rathaus geben die Mitarbeiter Vergissmeinnicht-Samen und Grußkarten an Passanten aus. Was viele vielleicht nicht wissen: Im Jahr 2019 hat die Stadt Moers den Titel „Nachbarschaftlichste Stadt Deutschlands“ erhalten. „Es wäre schön, wenn wir vor allem in der Pandemie dem Namen alle Ehre machen und Nachbarschaft soweit leben, wie es derzeit möglich ist“, bekräftigt Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Er ruft die Moerser dazu auf, sich kleine Aktionen und Gesten zu überlegen, um sich Nachbarschaft bewusst zu machen und zu leben.