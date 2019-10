Musik in Moers : Konzertreihe thematisiert Rosenkranzsonaten

Es musizierte das Ensemble „Les essences“: Mikhail Zhuravlev (Oboe), Önder Baloglu und Bianca Adamek (Violine), Odysseas Lavaris (Viola), Diego Hernandez (Violoncello), Wolfgang Kostujak (Cembalo und Orgel). Foto: Stoffel. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Die noch junge „Akademie für Musik & Sprache Rhein-Ruhr“ veranstaltet besondere Konzerte in der Region – wie in St. Barbara.

Eine Kirche als Konzertraum. Das ist nicht ungewöhnlich. Zumindest nicht in der katholischen Kirche St. Babara in Meerbeck. Dort finden immer wieder vor allem klassische Konzerte statt. So auch an diesem Sonntag. Vor rund 50 Besuchern präsentierte dort auf Einladung des Förderkreises Musik der beiden Gemeinden St. Barbara und St. Lucia das sechsköpfige Ensemble „Les essences“ mit dem „freudenreichen Rosenkranz“ den ersten Teil der Rosenkranzsonaten des böhmischen Komponisten und Geigers Heinrich Ignaz Franz Biber (164-1704), sowie das selten gespielte Konzert für Oboe d’amore D-Dur BWV 1053 R von Johann Sebastian Bach. Das aus vier Streichern einem Oboe- sowie einem Orgel- und Cembalospieler bestehende Ensemble „Les essences“ ist eine Gründung des Violinisten und Mitglieds der Duisburger Philharmoniker Önder Baloglu.

Darüber hinaus ist er neben seinem Orchesterkollegen Tonio Schibel und der Konzertsängerin Alexandra von der Weth Mitbegründer eines Vereins mit dem Namen „Akademie für Musik & Sprache Rhein-Ruhr“, der sich im Sommer letzten Jahres gegründet hat. „Der Verein bildet das organisatorische Gerüst für Konzert-, aber auch Rezitationsveranstaltungen, die wir zukünftig hier in der Region anbieten wollen. Dabei ist es uns bei den Konzerten wichtig, sie mit entsprechenden Informationen zu verknüpfen“, erklärte Vereinsmitbegründer Tonio Schibel. „Noch ist unsere Gruppe recht klein, aber wir stehen ja auch noch am Anfang. Später, wenn wir etwas bekannter sind, wollen wir vielleicht zusätzlich auch noch verschiedene musikalische Meisterkurse anbieten.“ Vorerst setzen sie aber erst einmal die Konzertreihe mit den Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber in der St. Barbara-Kirche in Meerbeck fort. Die beschreiben musikalisch das Leben von Jesus Christus, beginnend bei der Verkündigung an Maria, über seinen Tod bis hin zu seiner Himmelfahrt und bestehen neben dem bereits am Sonntag präsentierten „freudenreichen“ noch aus einem „schmerzhaften“ und einem „glorreichen“ Teil.

Info Das nächste Konzert in Meerbeck Frühjahr Das Konzert des zweiten Teils der Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber findet am 20. März nächsten Jahres wieder um 17 Uhr in der Moerser St. Barbara Kirche in der Donausstraße 120 statt. Der Eintritt dazu ist frei.