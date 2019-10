Moerser Schlosstheater : Wallzentrum wird jetzt Bühne für Kunstaktionen

Moers Zum Auftakt gab es die „Feministische Lesereihe XXL“.

Das Café Z im Wallzentrum hatte am Samstag zu einer ersten Veranstaltung eingeladen. Das komplette Ensemble des Schlosstheaters war bei der „Feministischen Lesereihe XXL“ dabei. Alle fünf Teile der Lesereihe aus der vergangenen Spielzeit wurden an einem Abend gezeigt. Die Lesereihe startete mit einer Reise durch historische feministische Manifeste.

Das Projektbüro wird in den nächsten drei Jahren unter dem Titel „Das W-Zentrum für urbanes Zusammenleben“ arbeiten. „Es wird Kunstaktionen in unterschiedlichen Formaten geben: Theateraufführungen, Ausstellungen, Audiokünste und gemeinsame Veranstaltungen mit sozialen Initiativen“, kündigte die Theaterwissenschaftlerin an. Außerdem sollen in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Social Urban Design der Hochschule Niederrhein weitere künstlerische Formate entstehen. Im Café Z werden auch Arbeiten anderer Künstler gezeigt. Den Auftakt macht im November eine Fotoausstellung von Frank Schemmann. Die Ausstellung zeigt Menschen, die im Wallzentrum wohnen und arbeiten. Ab dem 27. November ist die Ausstellung „Ureinwohner*innen“ im Café des Projektbüros zu sehen. Etwa 80 Personen finden im Café Z Platz.