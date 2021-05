Lesung der Düsseldorfer Literaturtage : Melancholie und musikalische Lichtblicke – Clara Schumanns letzte Jahre

Clara Schumann starb am 20. Mai 1896. Sie wurde 76 Jahre alt. Foto: DPA

Düsseldorf Zum 125. Todestag des Musikerin und Komponistin widmete das Heine-Institut ihr im Zuge der Düsseldorfer Literaturtage eine Lesung. Die Schauspielerin Tessa Mittelstaedt erweckte auf bewegende Weise Momente aus Schumanns Biografie zum Leben.

Clara Schumann liebte und schätzte ihre Familie. Das macht sie in ihrem Testamentsbrief mit liebevollen Worten unmissverständlich deutlich. „Ihr tröstet mich“, heißt es dort, „ihr richtet mich auf“. Mit „Liebe und Sorgfalt“ seien die Kinder ihrer Mutter immer eine Stütze gewesen. Sie sollten deswegen selbst ein sorgenfreies Leben haben.

Es ist ein persönlicher und bewegender Einblick in das Leben von Schumann. Auch, weil die Schauspielerin Tessa Mittelstaedt ihn mit warmer Stimme und gefühlvoller Intonation vorträgt. Mittelstaedt wurde vom Heinrich-Heine-Institut eingeladen, im Rahmen der Düsseldorfer Literaturtage aus dem Testamentsbrief, der im Besitz des Instituts ist, und dem Buch „Clara Schumann – Ein Leben für die Musik“ zu lesen.

Der Zeitpunkt wurde bewusst gewählt: Am 20. Mai jährt sich der Todestag der berühmten Musikerin und Komponistin zum 125. Mal. Entsprechend standen die letzten Jahre von Schumanns Leben im Fokus. Mittelstaedt führte durch melancholische Momente. Wehmütige Abschiedsszenen wie das letzte öffentliche Konzert der virtuosen Pianistin: Gemeinsam mit James Kwast spielte sie die Variationen für zwei Klaviere über ein Thema von Haydn. Die Interpretation dieser Komposition von Johannes Brahms kam beim Publikum so gut an, dass Schumann und Kwast sie direkt noch einmal spielen mussten.

In den darauffolgenden Jahren konnte Schumann aufgrund körperlicher Einschränkungen kaum noch selbst musizieren, aber die raren Momente voller Melodien und Harmonien genoss sie dafür umso mehr. Bisweilen war es bei der Lesung bedrückend zu hören, wie langjährige Freunde der Künstlerin starben und sie schwer darunter litt, nicht einmal mehr Konzerte besuchen zu können. Ein Lebensabend voller Verzicht, aber trotzdem hoffnungsvoller Momente wurde gezeichnet. So war Schumann bis zum Schluss von Familie und Freunden umgeben – von ihrem letzten Geburtstag über kleine Musikabende bis zum Abschied in ihrer Frankfurter Wohnung und der anschließenden Beerdigung in Bonn.

Schauspielerin Tessa Mittelstaedt gab stimmungsvolle Einblicke in Clara Schumanns Leben. Foto: Christoph Wegener