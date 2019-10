Benefizkonzert in Moers : „Hörsturz“ engagiert sich für Lichtblicke

Die Band „Hörsturz“ rockte den Dschungel für den guten Zweck. Sie möchte Menschen in Not helfen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Mit einem Benefizkonzert begeisterten die Bands „Hörsturz“ und „Direkt“ ihr Publikum im Scherpenberger Dschungel-Club.

Der riesige Ansturm auf die Konzertkarten gab den Machern recht. In der Scherpenberger Kultkneipe Dschungel-Club zogen alle an einem Strang für den guten Zweck. Die Wirtsleute Monika und Stephan Müller stellten den Saal zur Verfügung. Die Band Hörsturz Moers sorgte für die Musik. Die befreundete Kempener Band „Direkt“ bescherte das musikalische Vorglühen. „In 23 Minuten waren alle Karten weg“, freute sich Sänger und Gitarrist Sascha Mürtz, einer der Köpfe der Band „Hörsturz“. Der bisherige Rekord im Ticketverkauf für ein solches Benefizkonzert lag bei gut zwei Stunden. Zum vierten Mal führten alle Beteiligten Gutes im Schilde.

„Wir spenden alle Einnahmen aus unserem Fanartikel-Verkauf. Mancher Gast füllt noch zusätzlich die Spendenbox“, erläutert Mürtz das Spendenvorhaben. Fünf Euro kostete der Eintritt. Beide Bands verzichteten auf die Gage. Erneut wollen sie den Betrag an den Verein Lichtblicke geben. „Damit helfen wir Familien in Not, die in NRW leben“, sagt Mürtz über die Verwendung der Spendengelder. Der Verein wirbt mit dem Slogan „weil Menschen Hoffnung brauchen.“ Zum vierten Mal setzen die Deutsch-Rocker vom Niederrhein mit ihren Mitstreitern damit ein Zeichen.