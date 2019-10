Bauarbeiten in Moers : Stromausfall in der Moerser Innenstadt

Stromausfall in der Moerser Innenstadt

Bauarbeiten in Moers

Moers Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten am Montagmittag ein Erdkabel durchtrennt. Rund eine halbe Stunde hatten viele Haushalte keinen Strom.

In Teilen der Moerser Innenstadt wie am Königlichen Hof und auf der Neustraße sowie im Ortsteil Meerbeck ist am Montag zur Mittagszeit der Strom ausgefallen. Ursache für diesen Blackout war ein Erdkabel im Bereich der Erftstraße, das bei Tiefbauarbeiten durch einen Bagger beschädigt worden war.