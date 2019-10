Vorfall in Moers : Frau sticht auf schlafenden Lebensgefährten ein

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand Die Polizei hat die Frau festgenommen.

Moers Am Samstagvormittag soll eine 61-Jährige mit einem Messer in einem Wohnhaus an der Hofstraße in Moers ihren schlafenden Lebensgefährten attackiert haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Moerserin soll ihren 56-jährigen Mann gegen 11.25 Uhr mit einem Messer schwer verletzt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Aktuell bestehe keine Lebensgefahr.

Eine Duisburger Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tatverdächtige unter einer psychischen Erkrankung leiden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurde sie am Wochenende wegen des Verdachts des versuchten Mordes dem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete.

(vdp)