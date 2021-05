Pfingsten in Moers : Stadt Moers gibt grünes Licht für vier Konzerte am Rodelberg

Kamp-Lintfort Die Moers Kultur GmbH darf an Pfingsten unter dem Namen „Freeluft Freijazz Konzerte“ vier Jazz-Konzerte unter freiem Himmel veranstalten. Die limitierten Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Für Tim Isfort ist am Dienstag sein kleines Pfingstwunder eingetreten: Die Stadt Moers gab der Moers Kultur GmbH grünes Licht für vier Open-air-Konzerte mit je 500 Zuhörern am Rodelberg im Moerser Freizeitpark. „Damit können wir insgesamt 2000 Menschen analog mit Musik versorgen“, freute sich Tim Isfort am Nachmittag über das Go der Stadtverwaltung. Die Zustimmung der Kreisgesundheitsbehörde lag bereits am Montag vor. Wie berichtet, sind Festivals auch in der neuen Coronaschutzverordnung nicht erlaubt. Deshalb wird das parallel stattfindende Moers Festival nur digital als Live-Stream stattfinden. Konzerte unter freiem Himmel sind hingegen mit bis zu 500 Besuchern erlaubt.