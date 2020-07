Humor in Moers : Comedy Arts findet 2020 wegen Corona nur als Sonderedition statt

Moers Künstlerische Leiterin Betti Ixkes stellt aktuell unter dem Motto „Kulturschutzgebiet“ ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, das Raum für die bedrohte Spezies Kleinkünstler bietet. Es findet am 20. September statt.

(aka) Das Corona-Virus durchkreuzt auch die Pläne des Internationalen Comedy-Arts-Festivals. Mehrfach musste Betti Ixkes, künstlerische Leiterin des Festivals, in den vergangenen Wochen ihre Pläne über den Haufen werfen und neu entwickeln. Das Festival kann 2020 nicht in seiner gewohnten Form, also über vier Tage und mit einer Großzahl an Besuchern, stattfinden. Dafür wird aktuell unter dem Motto „Kulturschutzgebiet“ ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, das Raum für die bedrohte Spezies Kleinkünstler bietet.

Aufgrund der Dynamik der Entwicklungen feilt das gesamte Comedy-Arts-Team an einer Sonderedition, deren Programm nach den Sommerferien bekannt gegeben wird. So viel steht aber jetzt schon fest: Alle Comedy-Arts-Fans sollten sich den 20. September im Kalender markieren, denn an diesem Tag wird etwas ganz Neues in der Geschichte des Festivals stattfinden. Ursprünglich geplant war das diesjährige Festival vom 17. bis 20. September. Die Auftaktveranstaltung „Frau Jahnke hat eingeladen“, die am 17. September in der Enni-Eventhalle stattfinden sollte, wird auf den 13. September 2021 verschoben. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. „SPIN!“, die Absolventenshow der staatlichen Artistenschule Berlin, die für den 20. September geplant war, wird am Festivalsonntag, 19. September 2021, stattfinden. Alle weiteren Tickets für die anderen Festival-Tage sowie die Kombi- und Mixed-Tickets behalten ebenfalls ihre Gültigkeit. Auch das Programm vom Freitag und Samstag wird ins nächste Jahr verschoben. Aufgrund des Erlasses der Bundesregierung muss in diesem Jahr auch der Straßentheatertag, der am 29. August in der Moerser Innenstadt stattgefunden hätte, ausfallen. Umso mehr freut sich das gesamte Comedy-Arts-Team auf den 20. September. Der Ticketverkauf für die Sonderedition wird zusammen mit der Bekanntgabe des Programms Mitte August starten.