Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Moers : Gericht verurteilt Messerstecher zu siebeneinhalb Jahren Haft

Polizeieinsatz am Tatort am 9. November 2019. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Streit um Drogen an der Homberger Straße endete tödlich. Das Opfer erlitt zwei Stiche, von denen er zweite tödlich war. Der Angeklagte räumte die Tat weitgehend ein, gab aber an, sich an den tödlichen Stich nicht erinnern zu können.