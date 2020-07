Klingelbeutel : Arme Schweine

Pfarrer Heinrich Bösing in seinem Büro im Pfarrhaus St. Martinus Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Heinrich Bösing, Pfarrer der katholische Kirchengemeinde St. Martinus Moers, über Massentierhaltung mit Mästung nach der Stoppuhr, Verseuchung von Wasser und Erde durch Gülledüngung, unwürdige Arbeitsbedingungen und Unterkünfte der Schlachtarbeiter.

Jeder hat die Bilder vor Augen, die Zustände in den großen Schlachtbetrieben der Republik. Corona bringt es an den Tag, was schon lange vorher ein Skandal gewesen ist: Massentierhaltung mit Mästung nach der Stoppuhr, Verseuchung von Wasser und Erde durch Gülledüngung, unwürdige Arbeitsbedingungen und Unterkünfte der Schlachtarbeiter. Dazu kommt mangelnde Transparenz, Verschleppung notwendiger Veränderungen, massiver Einfluss der Fleisch-Lobby und mittendrin der Kunde und Konsument, der da mitspielt oder auch mitspielen muss. Es wird immer klarer: keiner kann sich das Thema mehr vom Leibe halten.