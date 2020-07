Enni investiert : Moers bekommt intelligente Straßenleuchten

Moers Investitionen von durchschnittlich 1,35 Millionen Euro pro Jahr – bis 2030 – hat die Enni Stadt & Service im Zuge der Sanierung der maroden Straßenbeleuchtung geplant.

Sanierungsstau gibt es in Moers nicht nur auf und unter der Erde. Nicht nur Straßen und Kanäle sind schwer in die Jahre gekommen, auch die Straßenbeleuchtung hat nicht mehr besonders viel Saft. Der Enni-Verwaltungsrat hat deshalb ein millionenschweres Sanierungs- und Modernisierungskonzept beschlossen. Während das Unternehmen, wie berichtet, bei den Bädern auf die Kostenbremse tritt, wird es bei der Straßenbeleuchtung in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Investitionen von durchschnittlich 1,35 Millionen Euro pro Jahr bis 2030 sind geplant.