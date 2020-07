Meinung : Gut gemacht, Geschwister-Scholl-Schule!

Moers Die Moerser Geschwister-Scholl-Gesamtschule hat das Thema „Verschwörungstheorien“ aufgegriffen und Schüler zum kritischen Nachdenken über sie anregen. Unser Autor findet das gut. Erschreckend, sagt er, ist die Hetzkampagne im Internet, die darauf folgte.

Zeit für die Wahrheit: Das Corona-Virus ist harmlos. Und wir alle – sogenannte Wissenschaftler, Medien, Politiker – sind Marionetten. Wir hängen an den Strippen der wahrhaft Mächtigen dieser Welt. Viele agieren unerkannt aus dem Untergrund. Der schlimmste aber ist Bill Gates. Er hat die „Corona-Krise“ erfunden, um den Menschen bei Zwangs-Impfungen Mikrochips einzupflanzen, die Kontrolle über alles und jeden zu gewinnen und noch mehr Geld zu scheffeln. Angela Merkel, in Wahrheit ein reptilartiges Wesen außerirdischen Ursprungs, leistet ihm dabei tüchtig Unterstützung.

Die Wissenschaft hat gegenüber Verschwörungstheorien einen Nachteil: Sie fußt auf Theorien, die sich mit dem Fortschritt des Wissens widerlegen lassen. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie schnell das gehen kann. Virologen und andere Spezialisten lernten täglich dazu. Und sie geben zu, dass sie immer noch längst nicht alles wissen. Keine Wunder, dass viele Menschen verunsichert sind und an der Kompetenz der Fachwelt zweifeln. Es ist halt eine komplizierte Sache, das mit dem Virus.

Mit kompliziert haben‘s Verschwörungstheoretiker und andere Besserwisser und Angstmacher im Netz allerdings nicht so. Sie ziehen einfache Antworten vor. Das macht es so herrlich leicht, ihnen auf den Leim zu gehen. Populisten und Rechtsradikale profitieren davon. „Demokratie muss vieles aushalten – aber nicht gutheißen“, hieß es an der Geschwister-Scholl-Schule. Dazu gibt’s nur eins zu sagen: Stimmt.