Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie im Kreis Wesel : Corona-Verdachtsfall im Johannes-Rau-Haus in Moers

Aushang auf dem Betriebsgelände der vorübergehend geschlossenen Dönerproduktion Öztas. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers 31 Neuinfektionen gab es am Wochenende in der Grafenstadt. Auch drei weitere Öztas-Mitarbeiter sind betroffen. Im Awo-Seniorenzentrum in Moers-Mitte gibt es einen Verdachtsfall bei einer angestellten Person.

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Moers entwickelt sich weiter zu einem Corona-Schwerpunkt in der Region. 31 neue Fälle hat es in der Grafenstadt über das Wochenende gegeben; 36 waren es im gesamten Kreis.

Im Zusammenhang mit den in der vergangenen Woche aufgetretenen Infektionen beim Moerser Dönerproduzenten Öztas spricht das Gesundheitsamt jetzt (Stand Montagnachmittag) von insgesamt 105 Fällen. Demnach wurden bislang 85 Mitarbeiter – drei mehr als am Freitag – und 20 Kontaktpersonen positiv getestet.

Am Freitag standen zudem noch 26 von insgesamt 260 Mitarbeitertestergebnissen aus. Wie viele dieser Testungen des Moerser Betriebs schon ausgewertet sind, konnte der Kreis am Montag zunächst nicht mitteilen. Weitere 17 Öztas-Mitarbeiter sollen sich zudem im Urlaub befinden und schnellstmöglich nachuntersucht werden.

Unklar ist auch, wo die Betroffenen der drei neuen Öztas-Fälle vom Wochenende leben. Gesetzt den Fall, alle drei kämen aus Moers, bliebe mit 28 dennoch eine im Vergleich zu allen anderen Kreis-Kommunen auffällig hohe Zahl an Neuinfektionen. Informationen über weitere Infektionsschwerpunkte innerhalb der Stadt teilte der Kreis am Montag auf Anfrage nicht mit.Allerdings: Im Awo-Seniorenzentrum Johannes-Rau-Haus in Moers-Mitte gibt es einen Corona-Verdachtsfall bei einer angestellten Person. Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel werde am Dienstag die Kontaktpersonen testen, teilte Kreis-Sprecherin Eva Richard auf Anfrage mit. „Wenn einer dieser Tests positiv ausgewertet wird, testet der Kreis Wesel alle Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung im Rahmen einer anlassbezogenen Reihentestung.“ Das, sagt Richard, diene der frühen Risikoerkennung und der Kontrolle von lokal begrenzten Vorfällen.

Nach aktuellen Berechnungen des Kreises gibt es nunmehr 784 Personen, bei denen im Kreis Wesel das Coronavirus nachgewiesen wurde, das sind 36 mehr als am Freitag. 604 Personen gelten als genesen (Freitag: 599). 25 Personen sind verstorben, nach denen bei ihnen das Virus nachgewiesen worden war.

Insgesamt steigen die Neuinfektionen durch die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Moerser Fleischunternehmen Öztas deutlich. Dies hat Auswirkungen auf die Inzidenzzahl. Für die Berechnung der Inzidenz werden die Neuinfektionen der letzten sieben Tage addiert. In den vergangenen Wochen verzeichnete der Kreis Wesel nur eine geringe Anzahl an Neuinfektionen, nun ist die Zahl in kurzer Zeit durch den Fall in Moers verhältnismäßig stark angestiegen. Das wirkt sich heute und in den folgenden Tagen auf die Inzidenz aus. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt bei 23,7. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Auf Bundesebene gab es eine Einigung, wonach bei einem Wert von mehr als 50 neu über die Einschränkung von Lockerungsmaßnahmen nachgedacht werden müsse.

Für die lineksrheinischen Städte und Gemeinden wurden vom Kreis Wesel am Mittwoch folgende Zahlen gemeldet (Stand: 29. Juni 2020, 12 Uhr): Alpen (12.450 Einwohner, nachgewiesene Infektionen: 15, davon genesen: 15, gestorben:0); Kamp-Lintfort (37.425 / 72 / 48 / 7); Moers (103.680 / 236 / 122. Gestorben: 4); Neukirchen-Vluyn (26.991 / 42 / 38 / 3); Rheinberg (31.004 / 49 / 46 / 0); Xanten (21.644 / 25 / 23 / 2).