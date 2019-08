Moers und Sant Anna di Stazzema : Partnerschaft gegen das Vergessen

In Sant’ Anna di Stazzema: (von links) Lorenz Bahr (LVR-Dezernent), Christoph Fleischhauer (Bürgermeister Moers), Maurizio Verona (Bürgermeister Stazzema), Astrid Natus-Can (LVR) und Viktor Elbling (Deutscher Botschafter in Italien). Foto: LVR

Moers Moers und Sant Anna di Stazzema besiegeln Städtepartnerschaft.

(RP) 75 Jahre nach einem Massaker an der Zivilbevölkerung in Sant’ Anna di Stazzema, das von SS-Soldaten verübt wurde, haben die italienische Kleinstadt und die Stadt Moers offiziell eine Partnerschaft geschlossen. Eine Gedenkfeier am Montag erinnerte an die Opfer des NS-Regimes von 1944. Daran nahmen unter anderem der italienische Außenminister Enzo Moavero, der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Mitglieder des Rates sowie Astrid Natus-Can und Lorenz Bahr vom Landschaftsverband Rheinland teil.

Geburtsstunde der Städtefreundschaft ist die 2008 erstmalig stattgefundene Austauschfahrt mit deutschen und italienischen Jugendlichen, für die sich der gemeinnützige Verein SCI Moers zusammen mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) seitdem einsetzt. Durch die jährlichen Jugendbegegnungen entstand die Städtefreundschaft in den vergangenen elf Jahren. Ziel des Programms: Bildungsbenachteiligte Jugendliche sollen mit anderen jungen Menschen aus europäischen Ländern in Kontakt kommen und Erinnerungsorte bewahren, an denen in der NS-Zeit Verbrechen begangen wurden. Während ihres Aufenthaltes arbeiten die Jugendlichen daran mit, dass die Verbrechen des Dritten Reichs nicht in Vergessenheit geraten.