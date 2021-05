Moers hisst die Regenbogenflagge : Ein Zeichen für Menschenrechte

Linkes Bild: Auch die Moerser Partnerstadt Stazzema in Italien beteiligt sich an der Aktion. Rechtes Bild: Stefanie Coßmann vom SCI schwenkt vor dem Moerser Rathaus die European Rainbow Flag. Fotos: pst Foto: Stadt Moers

Moers Die Regenbogenflagge weht derzeit in Moers und Sant’Anna Stazzema. Sie steht für Frieden, Freiheit und Zusammenhalt sowie für die Gleichstellung aller Menschen.

Gemeinsam für die Gleichstellung: Moers und die italienische Partnerstadt Sant’Anna di Stazzema beteiligten an einer Aktion der überparteilichen Bürgerinitiative Pulse of Europe. In dieser Woche, vom 2. bis 9. Mai, hängt vor den Rathäusern der beiden Städte die European Rainbow Flag. Sie steht für Frieden, Freiheit und Zusammenhalt sowie für die Gleichstellung aller Menschen.