Singen in Moers : Der Caritas-Chor sucht einen neuen Dirigenten

Moers Einige Caritas-Mitabeiter fanden, dass Singen in der Gemeinschaft schön ist, und gründeten den neuen Chor.

Schulte-Kellinghaus Begonnen hat alles mit der Idee einiger Caritas-Mitarbeiter. Sie fanden, dass Singen in der Gemeinschaft viel schöner ist, als alleine unter der Dusche oder im Auto. Anfangs waren wir nur zu viert. Dann habe ich anlässlich der Neueröffnung des Caritas-Treffs an der Moerser Augustastraße ein wenig Reklame für uns und unseren neuen Chor gemacht.

Was singt Ihr Chor denn so? Geistliche oder eher weltliche Lieder, Schlager oder Volkstümliches? Mehr- oder einstimmig? Nur in Deutsch oder auch in anderen Sprachen?