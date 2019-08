Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlen 2020 in Moers : Maas und Kaenders treten als Bürgermeister-Kandidaten an

„Wenn ich antrete, will ich gewinnen“, sagt Dino Maas (FDP). Foto: Kress, Hans-Ulrich (huk)

Moers Dino Maas in Moers will für die FDP antreten, Gabriele Kaenders für die Linken. Maas rechnet sich gute Chancen aus, dagegen geht es Kaenders nur darum, linke Positionen zu vertreten. Aus dem Rat will sie auf jeden Fall ausscheiden.