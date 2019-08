Unfall bei Moers : Sattelzug kippt auf A40 um – Fahrer wird schwer verletzt

Moers Am Montag hat sich auf der A40 bei Moers ein schwerer Unfall ereignet: Ein Lkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Es bildete sich ein langer Stau.

Zu einem schweren Unfall ist es am Montag gegen 12.30 Uhr auf der A40 bei Moers in Richtung Venlo gekommen. In Höhe der Fußgängerbrücke Waldstraße verlor der Fahrer eines Sattelzugs anscheinend die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet, umkippte und auf der Seite liegen blieb.