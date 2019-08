Abrissarbeiten in Moers : Enni will Neubau 2021 beziehen

Moers Am Jostenhof entsteht ein neues Verwaltungsgebäude. Die Arbeiten beginnen.

Schon im Sommer 2021 will die Enni-Gruppe am Jostenhof in Nachbarschaft zum heutigen Kreislaufwirtschaftshof ein neues Betriebs- und Verwaltungsgebäude beziehen. Damit es dort auch genügend Platz für das viergeschossige, 17 Meter hohe und knapp 12.000 Quadratmeter umfassende Gebäude gibt, rücken dort bald die Bagger der Firma VVC Verwertungszentrum Castrop an. Das Spezialunternehmen für Abbrucharbeiten und die Verwertung von Baustoffen hatte sich in einer Ausschreibung durchgesetzt und wird das Gelände bis Ende Oktober für den Neubau vorbereiten. Für den Vorstandsvorsitzenden der Enni, Stefan Krämer, ist mit dem nun bald startenden Abriss das erste Etappenziel auf dem Weg zur neuen Heimat für die meisten der rund 500 Mitarbeiter der Unternehmensgruppe erreicht. „Das gesamte Planungsteam freut sich, dass es losgeht und der Aufbruch in die Zukunft bald für jedermann sichtbar wird.“