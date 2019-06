Generationen-Treff in Moers : Kapellener Familienfest am Ententeich

Schüler der ersten bis vierten Klassen der Dorstfeldschule beigeisterten beim Kapellener Familienfest mit ihrem russischen Folkloretanz. Foto: Norbert Prümen (nop)

MOERS Diesmal geht auch der Erlös des Festes für Kinder an ein Projekt für Kinder. 100 Erstklässler können ein Jahr lang kostenlos ein neues Sport- und Bewegungsprogramm des TV Kapellen nutzen, das speziell für Kinder ausgerichtet ist.

„Das Fest ist ein Selbstläufer. Alle freuen sich darauf, besonders die Kinder. Sie wollen wissen, wann es das nächste Mal gefeiert wird.“ So beschrieb am Samstagnachmittag Lena Brandau den Ruf, den das Stadtteilfest im Freizeitpark am Ententeich seit 2010 aufgebaut genießt. Die Leiterin des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Moers hatte es federführend organisiert. „Es ist ein großes Kapellener Familienfest“, sagte sie.

15 Vereine, Organisationen und Institution, die in Kapellen, Holderberg und Vennikel aktiv sind, boten vor allem Spiele für Kinder an. So hatte etwas das Stadtteilbüro eine Hüpfburg aufgebaut. Beim TV Kapellen konnten Kinder und Jugendliche auf ein kleines Tor schießen, während eine Torschussmaschine die Geschwindigkeit des Balles bekanntgab. Beim evangelischen Kindergarten stellten Kinder Schmuckketten oder Anhänger her. Beim Kapellener Tennisclub KTC übten sie, mit einem Schläger einen Ball in Löcher eines Netzes zu befördern. Oder beim Heilpädagogischen LVR-Netz spielten sie ein Geräuschmemory.

Info Das Fest für Kinder gibt es seit dem Jahr 2010 Die Historie Das Stadtteilfest im Freizeitpark am Ententeich geht auf eine Stadtteilkonferenz in Kapellen zurück. Es wurde 2010 zum ersten Mal gefeiert und hatte sogleich Erfolg. Bis zum Jahr 2015 folgten die Organisatoren einem Jahres-Rhythmus. Seitdem findet es alle zwei Jahre statt. Diesmal war es das achte Fest.

Ferner präsentierten sich auf der Bühne Gruppen aus dem Südwesten der Grafenstadt, nachdem Bürgermeister Christoph Fleischhauer das Fest eröffnet hatte. Dazu zählten unter anderem die Zumba-Kids des TV Kapellen oder die Hiphopper „Magic Dynamits“ des TV Vennikel.

Viele Kinder hatten ihre Eltern oder Großeltern im Schlepptau, die sich am Stand des Vereins für Integration, Kultur und Bildung mit Döner oder am Stand der Eltern der Dorsterfeldschule mit Kuchen stärkten. Am frühen Abend wechselten nicht wenige davon zur Fritz Peters Sportanlage des TV Kapellen, der zu einem Sommerfest eingeladen hatte, weil er in diesem Jahr mit mehreren Aktionen seinen 100. Geburtstag feiert.

Weil beim Fest die Kinder im Mittelpunkt stehen, fließt auch der Erlös in ein Projekt für Kinder. Es heißt „Mit Freude zum Sport – mit Freunden zum Sport“ und startet nach den Sommerferien. 100 neue Erstklässler der Dorsterfeldschule können ein Jahr lang beitragsfrei die Sport- und Bewegungsangebote beim TV-Kapellen nutzen.