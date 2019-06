Jugendarbeit in Moers: eine bunte Kultur-Spielwiese im Schlosspark.

MOERS Am kommenden Samstag, 22. Juni, hat „Move! Das Jugendkultur-Festival“ Premiere. Mehr als sechs Stunden lang sollen Menschen unter 20 tanzen, trommeln, schauspielern und mit Licht malen.

„Move! Das Jugendkultur-Festival“ heißt eine Premiere, die das Kulturbüro gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro in diesem Jahr zum ersten Mal plant. Beginnen wird es am Samstag, 22. Juni, ab 15.30 Uhr im Schlosspark, auf der Wiese neben dem Pulverhäuschen. Nebeneinander werden dort Breakdance, Trommeln, Tanz, Theater, Lichtgraffiti und Tagtool – eine Art digitales Daumenkino mit Tablett-PC –, werden ab 16 Uhr angeboten. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche von 6 bis 20 Jahren. Sie können in Gruppen von zwölf bis fünfzehn Personen an einer Werkstatt ihrer Wahl unter professioneller Leitung teilnehmen. Alle Aktionen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechtem Wetter zieht die Veranstaltung in die Räume des alten Landratsamtes um.