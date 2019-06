Kultur in Moers : Konzert von Klassik bis Pop

MOERS Die Musikensembles des Adolfinums begeisterten 400 Zuhörer mit einem mitreißenden Programm. Die Mischung war bunt, die Mitwirkenden zeigten sich bestens vorbereitet.

Dabei war die Musik, die sie beim Sommerkonzert präsentierten, ganz unterschiedlich. Die 35 Musiker der Jungen Sinfonie Moers stellten Musik aus der Spätromantik vor. Sie spielten „Das Hochzeitfest“, „Morgenstimmung“ und „Solvejgs Lied“ aus den Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg und nahmen die Konzertbesucher mit in die Sommerlandschaft Norwegens und in die Welt der Trolle. Unterstützt wurden sie von den Schülern der Licht-, Ton- und Technik-Arbeitsgemeinschaft, die passenden Bilder an die Wand hinter dem Orchester warfen. „Alle Schüler sind mit großem Enthusiasmus dabei“, zeigte sich Schulleiter Hans van Stephoudt glücklich. „Sie proben in ihrer Freizeit, von der sie in Zeiten von G8 nicht so viel haben.“

Der Oberstufenchor (Leitung: Simon Stockkamp) gab sich politischer. 30 Sänger und Sängerinnen mahnten mit „Imagine“ von John Lennon eine friedlichere Welt an oder mit „Take me to Church“ von Hozier eine Welt ohne sexistische Übergriffe. Poppig präsentierte sich der Unter- und Mittelstufenchor von Delia Rahrbach-Sander. Die 50 Schüler sangen zum Beispiel „Rooftop“ von Nico Santos oder „Jar of Hearts“ von Christina Perri. Beide Chöre ließen zusammen die Luft in Aula mit „Man in the Mirror“ von Michael Jackson vibrieren.